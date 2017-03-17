Москва, 17 марта, 2017, 19:43 — ИА Регнум. Самая топовая модель флагманского смартфона iPhone 7 с 256 гигабайтами памяти подешевела на российском рынке более чем в полтора раза, сообщает Hi-tech Mail.

Kārlis Dambrāns IPhone 7

Модный гаджет теперь продается по цене ниже 50 тыс. рублей, тогда как на старте продаж за смартфон этой модели продавцы просили 74,99 тыс. рублей, свидетельствуют исследования Hi-tech Mail, проведенные на отечественном розничном рынке.

За шесть месяцев продаж в России самый рекламируемый iPhone 7 подешевел на 35%. Тем не менее, интернет-магазин сайта Apple.com предлагает эту модель за 68,99 тыс. рублей.

Такое снижение цен некоторые эксперты объясняют продолжающимся укреплением курса рубля.