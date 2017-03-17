Йошкар-Ола, 17 марта, 2017, 19:06 — ИА Регнум. Глава министерства промышленности, транспорта и дорожного хозяйства Марий Эл Вячеслав Пашин привлечен к административной ответственности с наложением штрафа в размере 10 тыс. рублей по ст. 15.15.6 КоАП РФ («Нарушение порядка представления бюджетной отчетности, необходимой для составления, рассмотрения проектов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и исполнения бюджетов»). Об этом сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры.

ИА REGNUM Электропоезд

По итогам проверки установлено, что Минтранс республики не внес в реестр расходов бюджета на 2016 год сведения об обязательствах перед транспортной компанией, осуществляющей железнодорожные перевозки. В результате указанных действий министерство не исполнило обязательств по договору на предоставление субсидий перевозчику, что привело к образованию задолженности.

При этом Пашин попытался решение оспорить. Однако Йошкар-Олинский городской суд и Верховный суд Республики Марий Эл оставили его в силе.

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Напомним, в июне прошлого года глава марийского Минтранса был оштрафован на 20 тыс. рублей по итогам рассмотрения административного дела по ст.15.15.10 КоАП РФ («Принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств»). При заключении договора о субсидируемых авиаперевозках были значительно превышены «лимиты бюджетных обязательств, доведенных до ведомства в 2014 и 2015 годах». В результате Минтранс не исполнил часть взятых на себя финансовых обязательств, а перевозчик обратился в суд за взысканием недополученных компенсаций. Исполнение вынесенных судебных решений повлекло дополнительные затраты из регионального бюджета. А уже в августе перевозчик, в данном случае авиакомпания «Руслайн», добился взыскания задолженности за субсидируемые авиаперевозки в размере более 4,5 млн рублей.

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Отметим, что в настоящее время электрички в Марий Эл не ездят — последний оставшийся электропоезд, субсидируемый Татарией, курсировавший по маршруту Казань — Волжск, сократил путь следования. Теперь эта электричка ходит только до Паратска, который находится не в Марий Эл.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Минтранса Марий Эл высказывал интересную точку зрения на железнодорожное сообщение в республике. В июне 2014 года пригородная пассажирская компания ОАО «Содружество» сообщила, что с 1 июля в Марий Эл могут быть полностью отменены поезда пригородного сообщения. По версии компании, причиной является отсутствие компенсации со стороны республики на перевозки пассажиров по регулируемым тарифам. Пашин тогда заверял, что «пригодные поезда не отменят, хотя у нас во все пункты есть автомобильные дороги и автобусные рейсы, можно было бы отказаться от электричек».

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Весной 2015 года, после указа президента РФ Владимира Путина о восстановлении пригородного железнодорожного сообщения, Пашин отметил, что документ распространяется только на те электропоезда, движение которых прекратилось после 1 января 2015 года и правительство Марий Эл не намерено возобновлять курсирование электричек. «Пассажиропоток очень маленький. В результате, все дублировано в республике автомобильными дорогами. В любом случае — нам это не выгодно», — сказал тогда Пашин, добавив, что электропоездами пользовались 113 человек в сутки. «Субсидий на пригородные поезда не заложено и не будет заложено», — заключил министр транспорта.

Глава Минтранса тогда заверил, что 90% автобусных маршрутов Марий Эл — по Йошкар-Оле около 300 и аналогичное количество по территории республики — обслуживают частные перевозчики. Кроме того, Марий Эл в настоящее время единственный регион Приволжского федерального округа, который не имеет авиасообщения с Москвой. В столицу можно попасть только поездом или автобусом. Рейсы из Йошкар-Олы в Москву и обратно не осуществляются с 1 января 2016 года в связи с истечением срока договора с авиакомпанией «Руслайн». Условием для дальнейшей работы компании в качестве республиканского авиаперевозчика являлось полное погашение задолженности по субсидируемым авиаперевозкам. Сообщалось, что размер долга составляет около 9 млн рублей.

После приостановления авиасообщения транспортного ведомства Марий Эл утверждал, что перевозки возобновятся, не называя причину их прекращения. По его словам, ведомство рассматривало предложения двух других авиакомпаний.