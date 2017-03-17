Вильнюс, 17 марта, 2017, 19:02 — ИА Регнум. Члены парламентской фракции Союза Отечества-Христианских демократов Литвы Витаутас Юозапайтис, Лауринас Кащюнас и Аудронюс Ажубалис критикуют предлагаемые крестьянами Довиле Шакалене, Зенонасом Стрейкусом и Робертасом Шаркницкасом поправки к закону об информировании общества, согласно которым 50% публикуемых в СМИ материалов должна составлять позитивная информация. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 17 марта, в парламенте Литвы.

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Согласно инициативе, позитивную информацию нужно размещать в начале информационной программы или на первых страницах изданий. По словам Кащюнаса, такое требование, которое правящие стремятся узаконить, в первую очередь напоминает введение цензуры. Во-вторых, считает политик, попытка законом регламентировать содержание СМИ путем баланса положительной и отрицательной информации выглядит смешно.

«Представители правящих стремятся нас вернуть во времена советской цензуры, когда издателей и журналистов заставляли под определенным углом отражать события. Демократическому государству такая практика неприемлема, потому что миссия СМИ — отражать жизнь общества, а не создавать хорошие или плохие истории», — отметил Кащюнас.

По словам Юозапайтиса, такое предложение непонятно и даже смешно — журналисты, словно бухгалтеры, должны посчитывать баланс информации. Кроме того, последовательно продолжая самоиронию правящих, другим законом следует определить, что составляет содержание такой положительной и отрицательной информации.