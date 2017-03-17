Луганск, 17 марта, 2017, 18:34 — ИА Регнум.



Glava-lnr.su Игорь Плотницкий

В ЛНР пройдёт референдум о вхождении республики в состав Российской Федерации. Об этом 17 марта на учредительном заседании Интеграционного комитета «Россия — Донбасс» в Ливадийском дворце в Крыму заявил глава ЛНР Игорь Плотницкий, передает ИА REGNUM.

По его словам, вопрос присоединения ЛНР и ДНР к РФ никогда не снимался с политической повестки. «Мы уверены, что такой референдум (о вхождении ЛНР в состав РФ — ИА REGNUM ) обязательно будет. Конечно, будем его инициировать, но всему свое время. В самом начале стоял вопрос, чтобы сразу пойти по пути Крыма, чтобы мы вошли в состав России, но получилось немножечко по-другому. Но этот вопрос никогда не снимался», — заверил Плотницкий.

Он считает, что в ЛНР создает благоприятный инвестиционный климат для ведения бизнеса. «ЛНР является инвестиционно привлекательной для ведения бизнеса. Она представляет собой крупный индустриальный регион, 80% предприятий которого являются промышленными гигантами. В довоенное время они были бюджетообразующими предприятиями целой страны. ЛНР создает необходимый инвестиционный климат и предоставляет льготы по пересечению границы всем вкладчикам и инвесторам», — сказал Плотницкий.

В марте 2017 года власти ДНР и ЛНР ввели внешнее управление на крупных предприятиях Донбасса. К примеру, временные республиканские администрации были введены на предприятиях корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) российского бизнесмена Александра Катунина, корпорации СКМ украинского бизнесмена Рината Ахметова, на совместном украинско-швейцарском предприятии ООО «Метален», дочернем ПАО «Эр Ликид Енакиево» французской компании Air Liquide и других.

Глава ЛНР отметил, что признание Россией республиканских документов открывает новые перспективы взаимодействия. «Недавнее решение Владимира Владимировича (президента России Путина — ИА REGNUM ) — яркий пример того, кто является для нас братским народом. Принятие этого документа вызвало всеобщее воодушевление и в Луганской, и в Донецкой Народных Республиках и способствовало более глубокому осознанию того, что Россия была и остается надежной опорой для народа Донбасса. Это основа для новых совместных перспективных взаимоотношений, отношений выработки мер по развитию транспортной инфраструктуры, приграничной торговли, реализации проектов в области туризма, экологии, спорта, культуры и других сфер сотрудничества», — считает Плотницкий.

Он также проинформировал, что ЛНР уже установила экономические отношения с Россией. «Донбасс — это особый регион, который обладает огромным промышленным потенциалом и выгодным географическим положением. И с первых дней блокады, и, в первую очередь, экономической, мы не теряли время зря, мы устанавливали контакты с нашими зарубежными партнерами, в том числе, и с Российской Федерацией. И на сегодняшний день мы продолжаем искать новые рынки сбыта нашего сырья и продукции», — отметил Плотницкий.

Кроме того, на учредительном заседании Интеграционного комитета «Россия — Донбасс» председатель Федерации профсоюзов ЛНР Олег Акимов заявил, что профсоюзы республик выступают за взаимодействие и полную интеграцию с профсоюзным движением РФ.

«Профсоюзы Донбасса выступают за взаимодействие и полную интеграцию с профсоюзным движением России. «С Россией навеки!» — это не просто лозунг, это перспектива и осознанный выбор нашего будущего… На сегодняшний день порядка 20 договоров между отраслевыми и территориальными профсоюзами позволили наметить четкие пути взаимодействия по развитию профсоюзного движения в целом… Интеграция с Россией фактически началась с момента появления республик, этот процесс необратим, а установившиеся контакты с представителями общественных движений и профсоюзов позволяют нам более осознано подходить к этому процессу и выходить на новые социальные стандарты для наших граждан», — подчеркнул Акимов.

В свою очередь депутат Госдумы РФ Андрей Козенко проинформировал, что подал в экспертный совет фракции «Единая Россия» нижней палаты российского парламента законопроект об отмене в Российской Федерации трудовых патентов для жителей ДНР и ЛНР.

«Абсолютно несправедливо, что к луганчанам и дончанам применяется такой же порядок приема на работу в России, как и к львовянину или киевлянину», — цитирует парламентария его пресс-служба.

Напомним, 15 марта Игорь Плотницкий и глава ДНР Александр Захарченко прибыли в Крым для участия в мероприятиях, посвященных годовщине «Крымской весны», а также в заседании Интеграционного комитета «Россия — Донбасс». Интеграционный комитет был создан как постоянно действующая структура, деятельность которой будет нацелена на усиление процессов гуманитарной, социальной, культурной интеграции Донбасса и Российской Федерации.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 мая 2014 года во многих населенных пунктах Донетчины и Луганщины прошли референдумы о создании независимых ДНР и ЛНР.