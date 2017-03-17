Москва, 17 марта, 2017, 18:22 — ИА Регнум. Отмена признания Россией документов ДНР и ЛНР возможна при условии полного выполнения Украиной Минских соглашений, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ru.wikipedia.org Флаг ДНР

В Кремле не считают последствия признания паспортов ДНР и ЛНР чрезмерно негативными, и пока не планируют отменять эту временную меру.

Дмитрий Песков подчеркнул, что данная мера была вынужденной: руководство России, принимая это решение, руководствовалось гуманитарными соображениями.

По словам Пескова, Украина решительно и последовательно отторгает от себя регионы, обрекая миллионы своих граждан на проживание без социального, банковского, медицинского, юридического и документального обеспечения, что является беспрецедентной ситуацией.

В такой ситуации, отметил пресс-секретарь главы Российского государства, Россия не может оставить жителей ДНР и ЛНР без гуманитарной помощи.

Напомним, ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Москва может отменить признание документов Донецкой и Луганской Народных Республик, если Украина выполнит Минские соглашения.

18 февраля 2017 года президент России Владимир Путин подписал распоряжение о признании документов, выданных ДНР и ЛНР, действительными на территории РФ.