Москва, 17 марта, 2017, 15:09 — ИА Регнум. Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев отсутствовал на заседании с постоянными членами Совета безопасности РФ из-за рабочего графика. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Archive.government.ru Дмитрий Медведев

«Это связано с его графиком работы, — говорит представитель Кремля. — Он не каждый раз принимает участие».

Кроме того, Песков переадресовал вопрос сотрудников СМИ о состоянии здоровья Медведева в пресс-службу правительства.

Как передавало ИА REGNUM, 14 марта президент РФ Владимир Путин на встрече с правительством страны заявил, что премьер-министра РФ Дмитрия Медведева не «уберегли» от весенней вспышки гриппа в стране.

«Эпидемическая ситуация у нас идет на убыль, — сказал тогда глава государства. — Тем не менее ситуация пока еще серьезная, вот, Дмитрия Анатольевича не уберегли».