Новосибирск, 17 марта, 2017, 14:12 — ИА Регнум. Гарантированный доход концессионера по соглашению на строительство четвертого моста через реку Обь в Новосибирске сокращен с 91 млрд до 49 млрд рублей. Такая экономическая корректировка вызвала возмущения у депутатов Законодательного собрания Новосибирской области. Парламентарии считают, что виновные в ошибках, допущенных при подготовке концессионного соглашения, должны ответить. К такому решению депутаты пришли сегодня, 17 марта, на заседании комиссии Заксобрания региона по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции. Решено обратиться к губернатору с требованием административного наказания для подчиненных, ответственных за ошибки.

Проект четвертого (Центрального) моста в Новосибирске

Областных депутатов не устроило, что постановление регионального правительства о конкурсе на строительство моста до сих пор не изменено. Парламентарии раскритиковали высокую, по их мнению, цену трафика по мосту. Кроме того, до сих пор не определена и стоимость проезда по мосту для такси, маршруток и ведомственного транспорта, что также может привести к серьезным затратам бюджета.

Новосибирские депутаты вспомнили и о результатах проверки Контрольно-счетной палаты региона, которая выявила необоснованное завышение стоимости проекта четвертого моста почти на 100 млн рублей. Парламентарии задались вопросом, как могло случиться, что стоимость концессионного соглашения после вмешательства снизилась почти в два раза — более чем на 40 млрд рублей. У вице-спикера регионального парламента Андрея Панферова претензии, в первую очередь, к исполнителям, которые поставлены губернатором.

«Пусть мост будет. Знаю точно, что губернатор относится к этому проекту с государственной точки зрения. Исполнители им поставлены. Но почему исполнители так относятся к порученному? Мы должны сказать людям: принята такая-то модель, сейчас пошли на минимальную, столько-то будет стоить трафик — 100, 150 или 70 рублей. Однако цифры не подтверждены расчетами, а для большинства жителей — это деньги. Летом на круглом столе мы говорили о том, что невозможно такое отношение в диалоге с законодательной властью. Нас внимательно послушали, но как были на тех рубежах — на тех и остались», — подчеркнул Панферов. Руководитель комиссии по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции Александр Шпикельман также считает, что мост нужен, но по его словам, «мост, который должен соединить правую сторону и левую, правых и левых, нас почему-то напрягает и разделяет».

«Наверняка есть ошибки в финансовой модели, и правительство их исправляет. Главное — вовремя признать эти ошибки. Ищите еще снижения стоимости. В областном бюджете каждый миллиард на учете. Мы понимаем, сколько за миллиард можно построить в каждом районе. И конечно, каждый миллиард, миллион, каждый рубль нужно экономить», — сказал Шпикельман. В итоге, комиссия приняла решение обратиться с письмом к губернатору, в котором депутаты намерены акцентировать внимание на неоправданно высокой первоначальной стоимости дохода концессионера в первом варианте финансовой модели, на необходимость своевременного изменения постановления правительства о конкурсе, а также принять административные меры в отношении чиновников, ответственных за допущенные ошибки.

Отметим, что споры вокруг необходимости строительства четвертого моста в Новосибирске, который будет платным, ведутся давно. В конце 2016 года депутаты Горсовета Новосибирска заявили о нецелесообразности реализации такого проекта, говоря о риске наступления дополнительных обязательств, которыми будет обременен областной бюджет.

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Свое недовольство относительно планируемого платного моста в Новосибирске неоднократно и в разной форме высказывали представители общественности, которые даже предлагали рассмотреть разработанные ими предложения.

С критикой выступил и мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Он отмечал, что специалисты мэрии неоднократно высказывали замечания к проекту в ходе обсуждения, в том числе по экономической схеме, но их не учли.

«Расплачиваться будет бюджет, а потоки, которые сейчас рассчитаны в концессионном соглашении, они очень дискуссионные», — заявил Локоть.

В начале февраля 2017 года министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области изменило сроки проведения конкурсных процедур по концессионному соглашению на строительство четвертого моста через реку Обь в Новосибирске. Дата вскрытия конвертов с конкурсными предложениями перенесена с 7 февраля 2017 года на 31 марта 2017 года. Подведение итогов переносится с 7 марта года на 26 апреля.

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Напомним, что проектная структура финансирования строительства четвертого моста в Новосибирске предусматривает консолидированное привлечение средств федерального, регионального бюджетов и средств частного партнера. Предельные объемы финансирования на стадии объявления конкурса по выбору инвестора распределялись так: средства областного бюджета — до 3,8 млрд руб., межбюджетные трансферты федерального бюджета — до 25,7 млрд руб., средства частного инвестора (акционерный и заемный капитал) — до 16 млрд руб.

Технико-экономическое обоснование инвестиций в строительство моста в Новосибирске было заказано в 2012 году. В феврале 2014 года мэр города утвердил техническое задание на проектирование. В апреле 2015 года проект на условиях государственно-частного партнерства был рассмотрен и одобрен к реализации Инвестиционным советом мэрии города. И изначально при положительном решении вопроса, в следующие 25 лет концессионер в виде гарантированного бюджетом Новосибирской области дохода должен был получить 91 млрд рублей.