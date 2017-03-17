Москва, 17 марта, 2017, 12:46 — ИА Регнум. Задержанный в ночь на 15 марта шеф-редактор Аналитической редакции ИА REGNUM Юрий Баранчик 17 марта выпущен на свободу. Об этом сообщили его адвокаты, встречавшие его у здания изолятора временного содержания.

ИА REGNUM Юрий Баранчик выпущен на свободу. 17 марта 2017 года

Гражданин Белоруссии Юрий Баранчик выпущен в связи с истечением срока задержания.

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«Вопрос об экстрадиции Баранчика еще не решен, — пояснили адвокаты. — Отказа в экстрадиции нет».

При этом уточняется, что он выпущен без подписки и поручительств.

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Напомним, что Баранчика задержали в рамках операции «Розыск», по запросу Следственного комитета Белоруссии. Он был помещен в ИВС на 48 часов, что предусмотрено статьёй 91 УПК РФ. В этот срок суд должен избрать меру пресечения. Однако, как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 16 марта Дорогомиловский суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства Дорогомиловского межрайонного прокурора города Москвы Григорьева Б.О. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданина Белоруссии Юрия Баранчика.

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«Суд считает, что по российскому законодательству нет доказательства виновности деяний Баранчика, которые ему вменяют в Белоруссии. Оснований для его содержания под стражей судья не нашёл», — пояснила защита Баранчика.

Добавим, что в декабре в Белоруссии были задержаны еще трое авторов ИА REGNUM — Сергей Шиптенко, Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин. Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 130 Уголовного кодекса Республики Беларусь (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, совершенное группой лиц). Статью 130 УК Белоруссии вменяют и Баранчику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, редакция агентства категорически отвергает предъявленные авторам агентства обвинения и считает своих задержанных в Белоруссии авторов политическими заключёнными.

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