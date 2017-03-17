Москва, 17 марта, 2017, 12:32 — ИА Регнум. Технический регламент Евразийского экономического союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники», который вступил в силу 1 марта 2018 года, запрещает применение ряда вредных веществ в компьютерах, холодильниках, стиральных машинах и других бытовых приборах.

W. Oelen Металлическая ртуть

В частности, электротехнических и радиоэлектронных изделиях не должны содержаться свинец, ртуть, кадмий, шестивалентный хром, полибромированные дифенилы и полибромированные дифенилэфиры. В однородных материалах, которые используются в зготовлении техники, концентрация этих веществ «в весовых процентах не должна превышать 0,1, а шестивалентного хрома — 0, 01».

Под действие документов попадают, например, техника для приготовления и хранения пищи, оборудование для стирки, глажки, сушки, чистки белья, одежды, как производимые в странах Евразийского союза, так и ввозимые из других стран.

Также ограничения распространяются на электронные вычислительные машины и подключаемые к ним устройства (серверы, системные блоки персональных компьютеров, ноутбуки, планшеты), средства электросвязи (в том числе стационарные и мобильные телефоны) и электрическое офисное оборудование.

Страной — разработчиком регламента ЕАЭС «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» стала Белоруссия, соразработчиком выступило Министерство промышленности и торговли РФ, сообщает RT.

Регламент был принят на уровне вице-премьеров стран ЕАЭС, от России его подписал первый зампредправительства РФ Игорь Шувалов. Для того, чтобы участники бизнеса успели поменять технологии производства предусмотрен срок до 1 марта 2020 года. Новый регламент будет действовать в России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии.