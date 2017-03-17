Москва, 17 марта, 2017, 11:31 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы призывают европейских коллег, проголосовавших за Соглашение об Ассоциации Украины с Европейским союзом, «эффективно использовать свои полномочия для пресечения преступлений и насилия и дать адекватную оценку действиям украинских властей». Как передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта, соответствующее обращение приняла Госдума.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Российские парламентарии выражают «крайнее возмущение в связи с погромами банковских учреждений на Украине», пик которых пришелся на 14−15 марта 2017 года.

Проблемы с банками в Крыму

В Госдуме не сомневаются, что погромы на Украине будут продолжаться и санкции в отношении российских банков быстро не будут сняты, однако парламентарии высказали озабоченность развитием банковского сектора в Крыму. «Думаю, что протестные явления на Украине будут продолжаться и будут подвергаться риску банковские операции — граждане не могут законным путем получить свои вклады», — говорит депутат Госдумы Павел Шперов (ЛДПР). При этом парламентарий указал на то, что Сбербанк до сих пор не работает в Крыму. «Крупнейший банк не работает в Крыму, на сайте Сбербанка до сих пор нет информации о планах работы в регионе, карточки банка на территории Крыма до сих пор не принимаются», — констатировал Шперов.

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КПРФ также поддерживает постановление. «Следовало бы внимательно относиться банкам к ситуации на Украине», — указал Владимир Кашин (КПРФ). «Националисты заботятся лишь о том, как бы пополнить свои карманы и лишь бы сделать выпад в отношении РФ», — говорит он. «Больше надо уделять внимания и финансированию территорий, в том числе Крыму», — заявил Кашин.

Обращение

В результате этих противоправных действий была парализована деятельность Сбербанка и «Альфа-банка», в которых хранят свои средства миллионы вкладчиков и клиентов и занято несколько тысяч граждан Украины.

«Правоохранительными органами Украины мер по пресечению противоправных действий не предпринималось, тем самым подверглись опасности жизнь и здоровье сотрудников этих учреждений. Впервые в истории современной Европы работники финансовых учреждений были замурованы в помещениях, подвергнутых нападению. При этом официальные органы Украины своими заявлениями подстрекали боевиков к совершению преступных насильственных действий», — констатируется в документе.

«Президент Украины, вместо исполнения конституционных обязанностей по наведению правопорядка поручил ввести санкции против финансовых учреждений, являющихся украинскими юридическими лицами, зарегистрированными в полном соответствии с украинским законодательством, имеющими весомую долю в национальной банковской системе и добросовестно выполняющими требования украинского законодательства», — отмечается в обращении.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам Госдумы по финрынку, комитету по международным делам в связи с ситуацией с российскими банками на Украине подготовить проект обращения к парламентам стран ЕС, в Европарламент, ПАСЕ, Генсеку СЕ. «Считаем недопустимой сложившуюся ситуацию не только по отношению к банкам как к финансовым институтам, но и в связи с беспрецедентным давлением на работников банков и случаями, когда их просто замуровывают в зданиях офисов», — отметил спикер Госдумы.

Банки на Украине

Украинские банки с российским капиталом, в особенности подконтрольные государству, после присоединения к России Крыма и военных действий в Донбассе неоднократно подвергались различного вида нападениям. Ситуация обострилась после того, как 7 марта 2017 года Сбербанк России сообщил о готовности обслуживать владельцев паспортов самопровозглашенных республик Донбасса (ДНР и ЛНР) согласно указу президента РФ.

Президент Украины Петр Порошенко одобрил предложение Нацбанка Украины о введении санкций в отношении пяти банков с российским госкапиталом. Срок действия санкций — один год. Накануне Нацбанк сообщал, что санкции будут введены в отношении украинских «дочек» Сбербанка, ВТБ, «БМ-Банка», «Проминвестбанка» и VS Bank. Среди санкционных мер — запрет банкам выводить средства за пределы страны.