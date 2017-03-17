Ванино, Хабаровский край, 17 марта, 2017, 10:53 — ИА Регнум. Хабаровский ОНФ обратился к федеральным и региональным властям с предложением о переселении жителей поселка Токи, которые уже 4 десятилетия живут в аварийных временных бараках, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ольга Демиденко Встреча представителей ОНФ с жителями поселка Токи

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«Вблизи от поселка развивается транспортный узел, создаются и развиваются крупные морские терминалы, а люди здесь живут как в каменном веке», — сообщил сопредседатель регионального ОНФ Сергей Мазунин.

Предложение ОНФ поддерживают крупные российские компании — АО «Дальтрансуголь» СУЭК и ООО «Дальневосточный Ванинский порт» ТЭПК, работающие вблизи поселка.

«Мы направили письменные обращения в адрес полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева, в Минвостокразвития, в правительство Хабаровского края. Проблему решать нужно незамедлительно! Здесь реализуется режим Свободного порта, постоянно приезжают иностранцы, фактически, это сегодня восточные ворота страны. А что они видят? Умирающий поселок, где население живет в чудовищных условиях. Двухэтажные бараки, разменявшие пятый десяток, разваливаются на глазах. С другой стороны — Свободный порт будет развиваться, будут строиться терминалы, развиваться железнодорожная инфраструктура. В результате совсем скоро поселок окажется в совершенно невыносимых условиях, фактически — в железном кольце. Люди, которые здесь живут, даже не могут взять дальневосточный гектар вблизи поселка — все земли здесь зарезервированы как земли транспорта. То есть, даже подсобным хозяйством они заниматься не могут. Мы берем ситуацию на свой контроль», — сообщил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM Сергей Мазунин.

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Как сообщало ИА REGNUM, жители поселка Токи пожаловались в ОНФ, что не могут получить бесплатный гектар, чтобы узаконить свои дачи и огороды: земля в аренде, но ее могут забрать в любой момент, так как земли нужны для развития портов и железной дороги. В токинских домах проваливается канализация, деревянные строения изъедены грибком, люди жалуются, что постоянно болеют, у многих за годы жизни в таких условиях появились серьезные хронические заболевания.