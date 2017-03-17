Ростов-на-Дону, 17 марта, 2017, 11:05 — ИА Регнум.



Vk.com/fcrostov ФК «Ростов»

В Англии на стадионе «Олд Траффорд» футболисты «Ростова» минимально уступили хозяевам поля «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы УЕФА (0:1). Несмотря на поражение, эта встреча вписана в историю жёлто-синих, как ещё один исторический матч против одного из лучших клубов в мире. Об этом после матча сказал главный тренер ростовчан Иван Данильянц, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе донского клуба 17 марта.

«Мы были настроены на борьбу до конца, не были статистами. Имели моменты в атаке, сохранили интригу до конца. Закончили матч в атаке и завершили еврокубковое турне, достойно представив нашу страну и город. Мы достойно выступили, несмотря на наши потери и обстоятельства. Безусловно, там, где тонко, там и рвётся», — прокомментировал наставник.Как ранее сообщало ИА REGNUM, отсутствие капитана Александра Гацкана и полузащитника Тимофея Калачёва из-за наличия желтых карточек, а также защитника Владимира Гранта и голкипера Сослана Джанаева из-за травм ослабило «Ростов», но, тем не менее, команда показала характер и боевой дух.

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Напомним, путь в Еврокубках УЕФА «Ростов» начал с выступления в Лиге чемпионов. Это право было дано жёлто-синим после того, как они завоевали серебряные медали чемпионата России. Это произошло впервые в истории футбольной дружины.

Затем «Ростов» успешно прошёл квалификацию, победив бельгийский «Андерлехт», а в первом раунде плей-офф одержал победу над голландским «Аяксом» и вышел в групповой этап Лиги чемпионов УЕФА. «Ростов» в результате жеребьевки попал в группу D вместе с «Баварией» (Германия), «Атлетико» (Испания) и ПСВ (Нидерланды).

Первый выездной матч в Мюнхене 13 сентября 2016 года нанес жёлто-синим удар — «Бавария» забила пять безответных мячей. Но у себя дома дружина Бердыева победила немцев со счётом 3:2. Испанскому «Атлетико» ростовчане уступили минимально, а с ПСВ дважды сыграли вничью.

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Это позволило выйти «Ростову» в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА. Жёлто-синим в качестве соперника досталась чешская «Спарта», которую они разгромили со счетом 5:1 по сумме двух матчей.

Добавим, что «Ростов» принес наибольшее количество очков для России в таблице коэффициентов УЕФА в сезоне 2016/17 — 15. К примеру, питерский «Зенит» принёс 12 очков, «Краснодар» — 11,5, ЦСКА — 7, «Спартак» — 0,5. Набранные баллы позволяют России выставить по три команды для участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезоне 2018/19.