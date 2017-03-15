Москва, 17 марта, 2017, 10:17 — ИА Регнум. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) разработал проект амнистии к 100-летию двух революций, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Проекты (об амнистии) готовы, если будет поддержка коллег, я готов их внести», — сказал Шаргунов.

Парламентарий считает, что эти исторические даты — «повод подумать, как важно, чтобы государство проявляло человечность».

«Думаю, что до конца 2017 года эти постановления можно принять», — заключил он.

Прежде всего, амнистию следует распространить на обвиненных в мелкой краже и обвиненным по статье 282 УК. «Давайте обратим внимание на тех кто сидит за так называемые мелкие кражи», — предлагает он. «Это относится также к тем, кто осужден по так называемой антиэкстримисткой статье 282 УК. Репостнул — лайкнул — тюрьма — романтика», — говорит депутат.

Ранее в Госдуму был внесен проект амнистии к трехлетию воссоединения Крыма с Россией.