Брюссель, 17 марта, 2017, 10:16 — ИА Регнум. Согласно статистике европейской службы Eurostat, опубликованной 16 марта, в 2016 году в Европу по политическим причинам прибыло 334 800 человек из Сирии, 183 000 — из Афганистана, 127 000 — из Ирака. Основными причинами переселения являются гражданская война в Сирии и опасность терроризма.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Германия остается страной, куда поступает больше всего просьб о предоставлении политического убежища, 60% от общего объема или 772 300 прошений. В Италию поступило 121 200 заявлений, во Францию — 76 000 и в Грецию — 49 900. В пропорции к численности населения самая высокая доля беженцев также фиксируется в Германии: на миллион жителей приходится 8789 мигрантов. Далее следует Греция, у которой на миллион граждан приходится 4625 беженцев, в Австрии — 4587 и в Люксембурге — 3582.