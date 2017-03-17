Эстония, 13 апреля, 2011, 16:32 — ИА Регнум. Полиция безопасности Эстонии КаПо ищет врагов там, где их нет. Так сегодня, 13 апреля, известный эстонский тележурналист и кинодокументалист, продюсер и глава таллинской телекомпании TVN Олег Беседин прокомментировал в интервью эстонскому радио свое попадание в ежегодник КаПо за 2010 год.

В ежегоднике КаПо он обвиняется в том, что "оказывает всяческую помощь российским телеканалам в их пропагандистской деятельности" против Эстонии. "Как журналист и оператор я просто выполняю свою профессиональную работу - снимаю сюжеты, которые у меня заказывают разные телекомпании. Не обязательно только российские - китайские, латвийские", - отметил Беседин.

Он отверг обвинения КаПо в свой адрес, заявив, что занимается исключительно профессиональной журналистской работой, а не подрывной деятельностью против государственного строя Эстонии: "Я не знаю, почему вдруг я стал угрозой для Эстонии, страны, которую я люблю, в которой родился". Он признал, что некоторые его сюжеты критически описывают реальность в стране, но они лишь отражают саму реальность: "Эстонские власти своими действиями иногда сами дискредитируют Эстонию, а мы лишь показываем эти действия - вот и все".