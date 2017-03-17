Московская область, 17 марта, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Более 1 тысячи мероприятий пройдет в подмосковном Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот» в 2017 году. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на первом заседании попечительского совета парка, сообщили в Минобороны РФ.

ИА REGNUM Парк Патриот в Московской области (Алабино)

«Мы провели там уже два больших форума — «Армия-2015» и «Армия-2016». В этом году нам предстоит провести там и очередной форум «Армия-2017». Экспонентов все больше, участников конкурсов и соревнований все больше», — пояснил глава Минобороны.

Он подчеркнул, что ряд мероприятий, проходящих в «Патриоте», направлен на патриотическое воспитание.

Развитием Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ «Патриот» займется попечительский совет.

Главой попечительского совета избран герой СССР, глава Союза десантников России Валерий Востротин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что аналоги парка «Патриот» в подмосковном Алабино должны появиться в регионах России — от Дальнего Востока до Калининграда. Их надо создавать и проектировать.

Читайте также: Шойгу: Аналоги парка «Патриот» появятся в регионах России

Напомним, парк «Патриот» создается в Одинцовском районе Подмосковья. Его строительство началось в 2014 году и должно завершиться в 2017 году. Парк занимает 55 кв. километров, его основные площадки находятся в Кубинке и на полигоне Алабино. На базе конгрессно-выставочного центра Вооруженных сил РФ, расположенного в парке, ежегодно проводится международный военно-технический форум «Армия».

Читайте также: В парке «Патриот» строится Рейхстаг