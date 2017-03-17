Краснодар, 17 марта, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Футболисты ФК «Краснодара» были в сухую разгромлены испанской «Сельтой» в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы, который прошел на стадионе в кубанской столице 16 марта при полных трибунах. А вот в ворота «горожан» испанцы отправили два мяча, передает корреспондент ИА REGNUM.

Fckrasnodar.ru Матч «Краснодар» — «Сельта»

Впервые в своей истории добравшись до 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, «Краснодар» отнюдь не собирался на этом рубеже останавливаться. Чтобы подняться выше, команде Игоря Шалимова необходимо было на своем поле не просто победить представителя сильнейшей клубной лиги мира, а выигрывать либо со счетом 1:0, либо с разницей в два мяча и более. Чего не случилось.

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Противник был настроен самым серьезным образом отстоять минимальный перевес в счете, добытый в Виго на прошлой неделе. На встречу с «Краснодаром» наставник «кельтов» Эдуардо Бериццо приберег всех сильнейших игроков, которые с первых минут вышли на поле «черно-зеленой» арены.

Обе команды начали активно, на высоких скоростях, агрессивно прессингуя. У «горожан» в атаку однажды через все поле отправился даже центральный защитник Гранквист. К 14-й минуте соперники успели обменяться ударами в створ. Постепенно небольшим игровым преимуществом завладела испанская команда. Гости лучше контролировали мяч, а «быкам» явно не хватало свежести после тяжелейшего матча с «Локомотивом» и перелета из Москвы.

Первый тайм голов не принес. Ворота «горожан» на 52−1 минуте распечатал капитан «Сельты»Уго Мальо. Игорь Шалимов освежил фланги атаки, выпустив поочередно Жоаозиньо и Лаборде. Это ситуацию не спасло. 80-я минута принесла успех, но вновь испанцам. Форвард «Сельты» Яго Аспас по высокой траектории отправил мяч через голкипера прямо в сетку.

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В матче, и в целом в противостоянии, всё уже было ясно. Дальше по турнирной сетке прошла «Сельта», а «быкам» теперь остается в оставшейся части сезона сосредоточиться на национальном чемпионате, чтобы будущей осенью обеспечить свой стадион и своих болельщиков матчами одного из еврокубков.

Как сообщало ИА REGNUM, первая игра в рамках 1/8 финала Лиги европы УЕФА между «Сельтой» и «Краснодаром» состоялась 9 марта в испанском городе Виго на стадионе «Балаидос». Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «небесных».