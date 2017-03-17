Вашингтон, 17 марта, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Доказательства того, что администрация предыдущего президента США Барака Обамы занималась прослушиванием разговоров Дональда Трампа во время участия последнего в предвыборной гонке, отсутствуют. Об этом заявили руководители специального комитета по разведке Сената Конгресса США, имея в распоряжении результаты соответствующего разбирательства.

Цитата из кф «Жизнь других». реж Флориан Хенкель фон Доннерсмарк. 2006. Германия Прослушка

Председатель сенатского спецкомитета по разведке, республиканец Ричард Берр и старший представитель демократов в комитете Марк Уорнер распространили письменное заявление, в котором говорится: «Мы, опираясь на имеющуюся у нас информацию, не видим признаков того, что за зданием Trump Tower велось наблюдение какими бы то ни было правительственными органами до или после дня голосования в 2016 году».

Напомним, ранее Дональд Трамп сообщил о том, что ему стало известно о прослушивании разговоров в его штаб-квартире в Нью-Йорке, которую вела прежняя администрация США.

«Ужасно! Только что узнал, что Обама прослушивал мои разговоры в Trump Tower накануне победы. Ничего не найдено. Это маккартизм!» — написал Трамп в своем твиттере 4 марта.

Представитель бывшего главы Белого дома отверг эти обвинения, а директор ФБР Джеймс Коми потребовал от Минюста США публично опровергнуть слова главы государства, заявив, что обвинения Трампа в адрес Обамы бросают тень на его ведомство.

Позднее аналитик Fox News Эндрю Наполитано, ссылаясь на источники в разведке, сообщил, что шпионаж действительно имел место, причём Барак Обама использовал для этой цели не американские спецслужбы, а услуги Центра правительственной связи Великобритании (GCHQ). Представители GCHQ назвали эти обвинения «абсурдными».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер на брифинге 16 марта обвинил журналистов в неравном подходе к освещению темы возможных связей президента США Дональда Трампа с Россией и сведений о прослушивании его разговоров администрацией Обамы. Спайсер отметил, что Трамп «по-прежнему уверен» в том, что Обама имеет отношение к прослушиванию его телефонных разговоров.

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