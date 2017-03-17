Лондон, 17 марта, 2017, 08:07 — ИА Регнум. Букингемским дворцом разработан план действий, которые потребуются в течение нескольких часов после возможной кончины королевы Великобритании Елизаветы II. Документы, в которых изложены несколько сценариев развития событий, находятся в распоряжении официальной резиденции монарха, а также переданы правительству и «Би-би-си», сообщает The Guardian.

Graeme Maclean Вестминстерский дворец, место заседаний обеих палат парламента Великобритании

Согласно основному варианту, королева, отметившая 90-летний юбилей в апреле 2016 года, скончается после непродолжительной болезни. Предполагается, что перед уходом она будет окружена родными и медиками.

В момент смерти Елизаветы II королем будет объявлен ее сын, принц Чарльз. Братья и сестра поцелуют ему руку. После этого личный секретарь Елизаветы сообщит о случившемся премьер-министру страны, отмечает издание.

В 1952 году, когда скончался предыдущий британский монарх, отец Елизаветы Георг VI, для исключения утечек информации был использован код «Угол Гайд-парка». При кончине Елизаветы II код будет звучать как «Лондонский мост рухнул».

Следующими о смерти королевы узнают главы правительств 15 стран, на которые формально распространяется власть британских монархов, и власти 36 стран, входящих Британское Содружество. Уже затем будут оповещены основные мировые СМИ.

Что касается «Би-би-си», она задействует созданную еще в годы холодной войны систему оповещения о чрезвычайных ситуациях. У других СМИ уже подготовлены тексты сообщений, подборки фото и видеоматериалов, посвященных Елизавете II. В частности, подготовленных материалов The Times хватит на 11 дней.

Перед похоронами королевы предполагаются многочисленные приемы, военный парад и траурные шествия. Церемония отпевания пройдет в Вестминстерском аббатстве, упокоются останки королевы в усыпальнице Виндзорского замка.

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