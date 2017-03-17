Абакан, 17 марта, 2017, 08:07 — ИА Регнум. В Ширинском районе Хакасии приступили к уборке прошлогоднего урожая пшеницы и овса. Об этом ИА REGNUM сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Винсент Ван Гог. Пшеничное поле со жнецом и восходом солнца. 1889

Напомним, из-за снега, выпавшего в Хакасии уже в начале октября, итоги уборочной кампании прошлого года были неутешительными. Аграрии не смогли завершить работы в привычном режиме. «Поэтому впервые в истории было принято решение перенести уборку на весну. И вот теплые дни уменьшили снежный покров, и вся уборочная техника вышла на поля», — уточнили в Минсельхозпроде.

«Рано выпавший в прошлом году снег несколько скорректировал планы на уборку урожая в хозяйствах республики. Не удалось вовремя убрать также по причине нехватки сил и ресурсов. В связи с этим напомню, мы решили пересмотреть нашу политику в отношении крупных хозяйств по приобретению сельскохозяйственной техники. Минувшая осень показала, что для быстрой и качественной уборки урожая нужен серьезный технический ресурс», — прокомментировал глава Хакасии Виктор Зимин.

В ООО «Сонское» Ширинского района планируют убрать 1,5 тыс. га пшеницы и 1 тыс. га овса. По словам исполнительного директора хозяйства Артура Гюнтера, о качестве зерна и урожайности пока речь не идет. Зерно планируют отправить в лабораторию, где ему дадут оценку. «Но, скорее всего, все зерно пойдет на фураж, что тоже неплохо», — заявил он.

Далее, согласно планам ширинских аграриев, уборка продолжится в отделении «Борец» и в ООО «Целинное». Однако пока в других земледельческих территориях много снега.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, уборочную кампанию 2016 года в Хакасии пришлось завершить из-за климатических условий. Уже в октябре большая часть сельхозпредприятий и фермерских хозяйств вывела уборочную технику на зимнее хранение. По оценкам специалистов Минсельхозпрода, тогда под снегом осталось около 18 тыс. гектаров пшеницы, ячменя, овса и гречихи. Сильнее всего пострадали Алтайский (4,5 тыс. га) и Ширинский (8,8 тыс. га) районы. Возможные потери зерновых культур составили около 30 тысяч тонн.

В Минсельхозпроде республики в октябре 2016 года заявили, что «весной около 60−70% нынешнего урожая еще можно собрать и обмолотить, для этого требуется лишь сухая погода». При этом уже тогда специалисты сделали вывод, что зерно потеряет часть своих свойств, но «вполне пойдет на фураж».

Сумма ущерба от сложившейся ситуации не озвучивается, однако источник ИА REGNUM, знакомый с ситуацией, в октябре спрогнозировал, что эта сумма превысит десятки миллионов рублей.