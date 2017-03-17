Москва, 17 марта, 2017, 08:02 — ИА Регнум. Число долларовых миллионеров в России в 2016 г. выросло на 10% и составило 132 тысячи человек. Об этом, как передают «Ведомости», говорится в итогах ежемесячного мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС.

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«По данным Knight Frank Research, в 2016 г. число долларовых миллионеров в РФ увеличилось по сравнению с предыдущим годом на 10% и составило 132 тыс. человек (или 0,1% от численности россиян в возрасте старше 15 лет), — отмечается в докладе. — Число лиц с состоянием от $1000 млн увеличилось на 11% и составило 83 человека».

При этом в сообщении отмечается, что во всем мире число долларовых миллионеров в прошлом году выросло всего на 3%, а в странах Европы даже сократилось на 4%.

За последние 10 лет прирост миллионеров в России составил чуть более 30%, что, однако, не является мировым рекордом.

«В Австралии и Океании за последние 10 лет число лиц с состоянием свыше $1 млн увеличилось на 86%, Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 84%, Латинской и Северной Америке — на 41% и 31% соответственно, Европе — лишь на 13%», — отмечается в исследовании.