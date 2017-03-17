Берлин, 17 марта, 2017, 07:07 — ИА Регнум. Перед своим отъездом в Вашингтон канцлер Германии Ангела Меркель обсудила вопросы мировой торговли с председателем КНР Си Цзиньпином, пишет Tagesschau.

Kremlin.ru Председатель КНР Си Цзиньпин

Оба лидера отрицательно относятся к возможному введению ввозных пошлин со стороны США.

«Совместно мы выступаем за свободную торговлю и открытие рынков», — прокомментировал пресс-секретарь правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Кроме того Ангела Меркель и Си Цзиньпин договорились продолжать сотрудничать в рамках двусторонней торговли, а также во время саммита G20, который пройдет 7−8 июля в немецком городе Гамбург.

Германо-китайское сближение должно послужить определенным сигналом для американского руководства, пишет Tagesschau.

В свою очередь Трамп намерен обсудить с немецким канцлером вопросы относительно будущего Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства между США и странами ЕС.