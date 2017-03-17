Мехико, 17 марта, 2017, 05:43 — ИА Регнум. Мексиканское правительство подписало соглашение с организацией ASUME о предоставлении рабочих мест для граждан страны, подвергнутых депортации из Соединенных Штатов, передает Associated Press.

Tomas Castelazo Мексиканские строители

По соглашению правительства с частной организацией, объединяющей 22 мексиканские компании, планируется предоставление репатриантам 50 тыс. рабочих мест.

Сообщается, что мера связана с ожиданием увеличения числа депортаций из США в связи с планами администрации президента Дональда Трампа по борьбе с нелегальной миграцией.

Напомним, президент США Дональд Трамп уже принял указы по строительству стены на границе с Мексикой, ужесточению миграционного законодательства и ускорению депортаций нелегальных мигрантов из страны. Данные меры пока не привели к значительному увеличению депортаций из США в Мексику, однако значительно осложнили двусторонние отношения между странами.

Как сообщало ИА REGNUM, в качестве одной из ответных мер на «антимиграционную политику» Трампа мексиканские власти призвали своих граждан, нелегально находящихся на территории США, в скорейшем порядке выводить средства из американских банков.

По оценкам Национальной комиссии по защите пользователей финансовых услуг Мексики, на сегодняшний день порядка 66% процентов мексиканских мигрантов имеют хотя бы один счет в американском банке, и в случае массового снятия этих средств банковская система США может понести ущерб на сумму более $150 млрд.