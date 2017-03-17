Нью-Йорк, США, 17 марта, 2017, 04:20 — ИА Регнум. Временный поверенный в делах Сирии при ООН Мунзер Мунзер передал Генеральному секретарю Антониу Гутерришу требование к США прекратить бомбардировки плотин на Евфрате, передает Reuters.

Alexas_Fotos Сирия в огне

Согласно заявлению Сирии, «уничтожение плотин, на которые нацелены воздушные удары, смоет или затопит города и деревни», что может угрожать жизни «сотен тысяч людей».

«Правительство Сирийской Арабской Республики призывает Совет Безопасности и Генерального секретаря заставить Соединенные Штаты Америки и членов «международной коалиции» прекратить целенаправленную деятельность в отношении плотины Евфрат, плотины Тишрин и прилегающих районов… чтобы предотвратить надвигающуюся катастрофу», — говорится в заявлении.

В настоящий момент армия САР очистила от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) большую часть правобережья Евфрата. При этом отряды «Сирийских демократических сил» (SDF) также достигли значительного успеха и дошли до плотины Евфрат.

В результате ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) оказалось фактически заблокировано в Ракке армией САР и отрядами «умеренной оппозиции».

Однако известно, что для продвижения сил SDF активно использовалась ракетно-бомбовая поддержка американской «коалиции», что могло привести к повреждению дамбы Евфрат и других объектов водной инфраструктуры.