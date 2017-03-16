Фритаун, 17 марта, 2017, 02:49 — ИА Регнум. В Сьерра-Леоне обнаружен огромный алмаз весом 706 карат, который может принести африканскому государству миллионы долларов, передает Reuters.

Gioielleriatorlai.com Алмаз, 603 кар

Сообщается, что камень обнаружил местный христианский пастор Эммануэль Момох, который немедленно передал его властям провинции Коно. Власти провинции торжественно передали алмаз президенту Эрнесту Бай Короме.

«(Президент Корома) подчеркнул важность продажи алмаза, это даст владельцам то, что им причитается, и принесет пользу стране», — говорится в заявлении президента.

Экспорт алмазов из Сьерра-Леоне был разрешен ООН в 2003 году, после окончания гражданской войны, причиной которой стали именно алмазные прииски. Жертвами войны за «кровавые бриллианты» во время гражданской войны стали не менее 50 тыс. человек.

Найденный алмаз является одним из самых крупных из обнаруженных в последние годы. Однако предыдущий «рекордсмен», найденный два года назад, был крупнее — вес алмаза, обнаруженного в 2015 году, составлял 1111 карат.

Самым крупным из природных алмазов считается алмаз Куллинан, найденный в Южной Африке в 1905 году. Вес камня составлял 3106 карат. Он был разрезан на несколько драгоценных камней, два из которых после огранки являются частью британской короны.