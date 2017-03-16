Абуджа, 17 марта, 2017, 01:53 — ИА Регнум. Жертвами нападения группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на военную базу в нигерийском штате Борно могли стать десятки солдат, передает Associated Press.

Frontera Нигерийские террористы

Накануне террористы атаковали солдат, дислоцированных в Магумери, боевикам удалось сжечь военную базу нигерийской армии. Первоначально сообщалось о двух погибших военных.

По словам помощника губернатора штата Борно Усмана Маммана Дурква, комиссия установила, что реально погибло «намного больше» солдат и речь может идти о десятках убитых.

Также чиновник сообщил, что в результате атаки боевиков на Магумери также была разграблена городская больница и убит полицейский.

Штат Борно, который является родиной группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), считается освобожденным от террористов. Многие месяцы в большинстве городов штата не было прямых боестолкновений, действия исламистов сводились к терактам боевиков-смертников против солдат и гражданского населения.

Напомним, война против нигерийской халифатистской группировки «Боко харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведется уже семь лет, число жертв войны превышает 20 тыс. человек, беженцами от войны на северо-востоке Нигерии стали не менее 2,5 млн человек.

За последний год группировка понесла значительные потери и потеряла большинство контролируемых территорий, однако продолжает действовать на территории четырех государств — Нигерии, Нигера, Камеруна и Чада.