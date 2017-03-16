Пекин, 17 марта, 2017, 01:48 — ИА Регнум. Китай и Пакистан договорились и дальше развивать проект Китайско-пакистанского экономический коридор (КПЭК), сообщает 16 марта информационное агентство «Синьхуа».

Mag92.com Китайско-пакистанские отношения

Обещание было достигнуто во время встречи между китайским вице-премьером Чжаном Гаоли и начальником штаба пакистанской армии генералом Камаром Джавед Баджвой в Пекине.

Чжан заявил о стремительном развитии отношений между Китаем и Пакистаном, утверждая, что двустороннее взаимодействие не только несет выгоду двум народам, но также приносит мир и стабильность в регион.

Он призвал обе стороны поддерживать контакты на высоком уровне и усилить взаимодействие в международных и региональных вопросах, чтобы вывести двусторонние связи на новый уровень.

Он также предположил, что обе страны должны усилить сотрудничество в сфере обороны и безопасности и в организованном порядке продвинуть вперед строительство КПЭК.

Баджва, в свою очередь, заявил, что Пакистан рассматривает отношения с Китаем в качестве краеугольного камня своей внешней политики, а его армия будет всегда стоять на пути поддержания двусторонней дружбы.

В целях обеспечения бесперебойного строительства КПЭК, армия Пакистана будет стоять на обеспечении его безопасности, заявил Баджва.

Напомним, что проект Китайско-пакистанского экономического коридора является одним из элементов масштабного китайского экономического проекта «Нового шелкового пути». Видя в пакистанском его отрезке крайне важный для всего проекта элемент, Китай всячески оказывает экономическую, инвестиционную, гуманитарную и иную помощь Пакистану.