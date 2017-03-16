София, 17 марта, 2017, 00:29 — ИА Регнум. Болгария должна дать «ясный сигнал» о намерении начать процедуру введения евро в качестве официальной валюты в стране, и сделать это может техническое правительство. Об этом заявил служебный премьер-министр Болгарии Огнян Герджиков на дискуссии, посвящённой будущему председательству страны в Совете ЕС.

Eurocom.bg Болгария и Евросоюз

Герджиков также отметил, что Софии необходимо скорейшим образом назначить еврокомиссара от Болгарии, так как не имея своего человека в ЕК, болгарская сторона находится в «проигрышной ситуации».

По его словам, если в течение десяти дней после внеочередных парламентских выборов, намеченных на 26 марта, в Болгарии не будет сформирован новый кабинет министров, кандидатуру болгарского еврокомиссара выдвинет техническое правительство.

Ранее Гедржиков уже заявлял, что заявку на присоединение страны к еврозоне также может подать технический кабинет по примеру того, как в своё время заявка на вступление Болгарии в НАТО была подана служебным правительством Стефана Софиянского.

По словам Герджикова, его кабинет в настоящее время «работает над этим вопросом», и запуск процедуры вступления в еврозону как в «самый интимный круг ЕС» обозначен в качестве одного из приоритетов.

Напомним, Болгария начала переговоры с правительствами 19 стран еврозоны о введении в республике валюты Евросоюза в январе 2015 года. Тогда действующий министр финансов Владислав Горанов сообщил, что в стране есть «политический консенсус» по данному вопросу. Тем не менее он не называл конкретных сроков начала приёмного механизма ERM 2 и последующего принятия евро в качестве официальной валюты в стране. «Вполне возможно, что мы войдём, по крайней мере, в «зал ожидания» до 2018 года», — отмечал Горанов.

В 2016 году вице-премьер Болгарии Ивайло Калфин высказывал мнение, что болгарская экономика на нынешнем этапе недостаточно стабильна для того, чтобы вводить евро в качестве официальной валюты. По его словам, кризис в Греции может служить примером того, чем чревато введение валюты ЕС в государстве с недостаточно сильной экономикой.

Отметим, что согласно исследованию Gallup International, проводившемуся в минувшем году, 74% граждан Болгарии выступают против введения евро в стране и за сохранение национальной валюты — лева, лишь 9% граждан поддерживают переход на валюту Евросоюза и ещё 17% не имеют однозначного мнения по данному вопросу.