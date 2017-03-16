Москва, 17 марта, 2017, 00:48 — ИА Регнум. Орбитальный модуль российско-европейской экспедиции «ЭкзоМарс-2016» начал торможение в атмосфере Марса, чтобы к началу 2018 года выйти на 400-километровую орбиту и приступить к исследованиям, сообщает пресс-служба Роскосмоса.

ESA КА ТГО, «Экзомарс»

В частности указано, что 15 марта 2017 года, через один год и один день после старта миссии «ЭкзоМарс-2016», началось торможение аппарата в атмосфере.

В данный момент орбитальный модуль Trace Gas Orbiter (TGO) находится на орбите высотой 33 тыс. км.

Пока торможение осуществляется посредством атмосферы. На следующей стадии оно будет проходить с помощью двигателей космического аппарата.

Уточняется, что основная фаза торможения продлится около года.

Основной задачей орбитального модуля TGO является поиск в атмосфере Марса примесей газов, которые могут свидетельствовать о биологической и геологической истории Марса. Кроме того, в перспективе модуль будет изучать структуру водяного льда в грунте красной планеты.

Напомним, спускаемый аппарат «Скиапарелли», прибывший к Марсу вместе с TGO в 2016 году, разбился при посадке. В его задачи входила отработка входа в атмосферу, спуска и посадки на поверхность планеты.

Запуск второго этапа миссии «ЭкзоМарс» состоится в 2020 году. Этот этап предусматривает отправку к Марсу российской посадочной платформы и европейского марсохода. Ключевыми задачами этой экспедиции станут бурение и анализ грунта планеты Марс.