Москва, 16 марта, 2017, 23:01 — ИА Регнум. Окончательный проект антитабачной концепции Минздрава России не включает запрета на продажу табака в 2035 году, сообщает «Российская газета».

(сс) sunburgeor Окурки

По словам официального представителя ведомства Олега Салагая, речь шла о предложении ряда специалистов запретить свободную продажу табака.

Это предложение не нашло широкой экспертной поддержки и поэтому не было включено Министерством здравоохранения в финальный текст проекта концепции ведомства.

При этом Олег Салагай отметил, что одной из главных задач антитабачных мероприятий во всем мире является формирование независимого от табака поколения, а также последовательное вытеснение данного вредного продукта с мирового рынка.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что проект антитабачной концепции Минздрава РФ предлагает к 2035 году запретить свободную продажу табака.