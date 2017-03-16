КХЛ: на Западе тоже определился первый финалист, это СКА
Санкт-Петербург, 16 марта, 2017, 22:58 — ИА Регнум.
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Хоккей
Результаты пятых матчей полуфинальных серий в Западной конференции.
- СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) 2:0 (0:0 2:0 0:0), счёт в серии 4:1
- ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) 1:2 (0:2 1:0 0:0), счёт в серии 2:3
СКА вышел в финал конференции, а их соперник определится в противостоянии ЦСКА и ярославского «Локомотива», в котором железнодорожники вышли вперёд перед домашним матчем.
Завтра, 17 марта, может определиться второй финалист на Востоке, если «Ак Барс» в Омске победит «Авангард».
Положение команд в розыгрыше Кубка Гагарина можно посмотреть здесь.