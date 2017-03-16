Санкт-Петербург, 16 марта, 2017, 22:58 — ИА Регнум.



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Результаты пятых матчей полуфинальных серий в Западной конференции.

СКА (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) 2:0 (0:0 2:0 0:0), счёт в серии 4:1

(0:0 2:0 0:0), счёт в серии ЦСКА (Москва) — «Локомотив» (Ярославль) 1:2 (0:2 1:0 0:0), счёт в серии 2:3

СКА вышел в финал конференции, а их соперник определится в противостоянии ЦСКА и ярославского «Локомотива», в котором железнодорожники вышли вперёд перед домашним матчем.

Завтра, 17 марта, может определиться второй финалист на Востоке, если «Ак Барс» в Омске победит «Авангард».

Положение команд в розыгрыше Кубка Гагарина можно посмотреть здесь.