Москва, 16 марта, 2017, 22:30 — ИА Регнум. Забавный инцидент произошел на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), который проходит в Москве сегодня, 16 марта.

Kremlin.ru Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей

На одном из заседаний РСПП в рамках съезда присутствовал президент Российской Федерации Владимир Путин.

Российский лидер внимательно слушал всех выступавших и периодически делал пометки в своем блокноте, чтобы потом прокомментировать высказанные бизнесменами инициативы.

После выступления бизнесмена Владимира Потанина, который затронул вопрос производительности труда, российский лидер не сразу смог разобраться в своих заметках.

«Здесь можно до вечера дискутировать, времени не хватит. По поводу роста производительности труда и роста доходов… Вчера только эту тему обсуждали. Это, как вы сказали, не повод для, для чего? Для пессимизма. Я так написал, как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе», — сказал президент Путин.

Собравшиеся посмеялись. Съезд РСПП продолжил свою работу.