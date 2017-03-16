Москва, 16 марта, 2017, 21:48 — ИА Регнум. Министерство юстиции Российской Федерации направило в Верховный суд России иск с требованием признать экстремистской организацию «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и запретить её деятельность на российской территории. Об этом сегодня, 16 марта, пишет «Российская газета».

Geograph.org.uk Зал Царства Свидетелей Иеговы

Организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» является головной организацией этой секты и управляет всеми её отделениями в России. Если суд признает этот центр экстремистской организацией и запретит его, то все филиалы автоматически окажутся вне закона.

Стоит отметить, что в различных субъектах Федерации неоднократно принимались решения о запрете местных отделений «Свидетелей Иеговы». В частности, филиалы этой секты были запрещены в Еврейской автономной области и в Орловской области.

Известно о запрете местных отделений «Свидетелей Иеговы» в Самаре, Таганроге, Белгороде и Абинске (Краснодарский край). В 2009 году Ростовский областной суд признал экстремистской таганрогское отделение. Однако члены организации не признали решение суда и продолжили проводить тайные собрания.

Напомним, «Свидетели Иеговы» — международная религиозная организация, которая до 1931 года называлась «Исследователи Библии». Ее вероучение имеет много общего с учением неортодоксальных направлений в христианстве (антитринитарии), но отличается специфическим трактованием многих религиозных понятий, что затрудняет ее классификацию. Главный религиозно-административный центр находится в Бруклине (Нью-Йорк, США). Это организация имеет все признаки секты.