Ташкент, 16 марта, 2017, 21:47 — ИА Регнум. В ходе визита делегации Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) в Узбекистан подписаны два важных документа, заявил журналистам президент ЕБРР Сума Чакрабарти.

Павел Беньков. Самарканд

Он сообщил, что стороны подписали меморандум, согласно которому Узбекистану будут предоставлены кредитные линии для финансирования узбекских предприятий, также средства будут направлены на развитие среднего и малого бизнеса, «в целом меморандум определяет основные направления сотрудничества».

«Также подписано соглашение по имплементации программы рекультивации урановых хвостохранилищ в республике в рамках программы ЕБРР по восстановлению окружающей среды в Центральной Азии», — сообщил глава организации.

Сума Чакрабарти рассказал о встрече с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым, на которой «договорились возобновить диалог и начать новый этап взаимовыгодного сотрудничества».

«Наши переговоры с Шавкатом Мирзиёевым, в парламенте, правительстве, различных ведомствах были открытыми и успешными», — заявил Чакрабарти.

По данным МИД Узбекистана, с 1993 года в различных отраслях экономики Узбекистана реализовано 54 проекта с участием ЕБРР с привлечением финансирования на сумму свыше 500 миллионов долларов.

В Узбекистане полагают, что нынешний визит связан с деятельностью нового президента страны Шавката Мирзиёева. Ранее ЕБРР неоднократно критиковал руководство страны за непоследовательность экономических преобразований, отсутствие свободы слова, давление государства на частный сектор. С 2007 года произошла практически полная заморозка деловых отношений между сторонами.