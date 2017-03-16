Москва, 16 марта, 2017, 21:06 — ИА Регнум. Дорогомиловский районный суд г. Москвы отказал в удовлетворении ходатайства Дорогомиловского межрайонного прокурора города Москвы Григорьева Б.О. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданина Белоруссии Юрия Баранчика. Соответствующее постановление принято 16 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Арсений Горбаруков ИА REGNUM Юрий Баранчик

По словам адвоката, суд признал необоснованными аргументы обвинения — Следственного комитета Белоруссии, — объявившего в розыск по статье о разжигании межнациональной розни и задержанного полицией в Москве шеф-редактора Аналитической редакции ИА REGNUM Юрия Баранчика.

Подробности: Юрий Баранчик задержан по заведомо ложным обвинениям

«Из постановления о возбуждении уголовного дела от 29 ноября 2016 года, представленного в материалы ходатайства, не усматривается место совершения Баранчиком Ю. В. преступления, не конкретизировано деяние — не раскрыта его объективная сторона, что лишает суд возможности установить, образуют ли указанные действия уголовно наказуемое деяние на территории Российской Федерации», — уточнила судья.

Таким образом, суд признал доводы защиты. После истечения срока задержания Юрий Баранчик будет выпущен на свободу. Теперь ему предстоит борьба за получение политического убежища в России, с ходатайством о предоставлении которого Ю. Баранчик вчера обратился к президенту России.

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Напомним, Баранчик был задержан в Москве в ночь на 15 марта. В Следственном комитете Белоруссии ранее заявили, что он задержан в рамках операции «Розыск».