Московский суд отказался арестовать Юрия Баранчика
Москва, 16 марта, 2017, 21:06 — ИА Регнум. Дорогомиловский районный суд г. Москвы отказал в удовлетворении ходатайства Дорогомиловского межрайонного прокурора города Москвы Григорьева Б.О. об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу гражданина Белоруссии Юрия Баранчика. Соответствующее постановление принято 16 марта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По словам адвоката, суд признал необоснованными аргументы обвинения — Следственного комитета Белоруссии, — объявившего в розыск по статье о разжигании межнациональной розни и задержанного полицией в Москве шеф-редактора Аналитической редакции ИА REGNUM Юрия Баранчика.
Подробности: Юрий Баранчик задержан по заведомо ложным обвинениям
«Из постановления о возбуждении уголовного дела от 29 ноября 2016 года, представленного в материалы ходатайства, не усматривается место совершения Баранчиком Ю. В. преступления, не конкретизировано деяние — не раскрыта его объективная сторона, что лишает суд возможности установить, образуют ли указанные действия уголовно наказуемое деяние на территории Российской Федерации», — уточнила судья.
Таким образом, суд признал доводы защиты. После истечения срока задержания Юрий Баранчик будет выпущен на свободу. Теперь ему предстоит борьба за получение политического убежища в России, с ходатайством о предоставлении которого Ю. Баранчик вчера обратился к президенту России.
Читайте также: Задержанный шеф-редактор ИА REGNUM попросил у Путина политического убежища
Напомним, Баранчик был задержан в Москве в ночь на 15 марта. В Следственном комитете Белоруссии ранее заявили, что он задержан в рамках операции «Розыск».