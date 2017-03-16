Таганрог, Ростовская область, 16 марта, 2017, 20:49 — ИА Регнум. Государственные совместные испытания перспективного российского самолета радиолокационного дозора и наведения А-100 начнутся в июле 2017 года, сообщил журналистам заместитель министра обороны России Юрий Борисов.

Maxim Maksimov Самолёт ДРЛО

В Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе (ТАНТК) имени Г.М.Бериева ведутся работы по созданию нового авиационного комплекса дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО). Этот проект является одним из приоритетов реализуемой государственной программы вооружения.

По словам Юрия Беляева, работы над самолетом ДРЛОиУ А-100 идут без нарушений графика, и в июле 2017 года начнутся государственные совместные испытания нового комплекса.

Замглавы Минобороны России подчеркнул, что комплекс имеет характеристики, позволяющие заявлять о его превосходстве над мировыми аналогами.

Справка:

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ), многофункциональный авиационный комплекс разведки, оповещения и управления (МАКРОУ) разрабатывается на базе перспективного транспортного самолета Ил-76-МД-90А.

До 2020 года планируется построить для Вооруженных сил России 39 самолетов такого типа.