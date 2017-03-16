Донецк, 16 марта, 2017, 20:21 — ИА Регнум. В скором времени Донбасс станет русским и будет соединен с Крымом сухопутным коридором. Как сообщает 16 марта пресс-служба администрации главы ДНР, об этом Александр Захарченко заявил на митинге в Симферополе по случаю третьей годовщины воссоединения полуострова с Российской Федерацией, передает ИА REGNUM.

Советский плакат «Донбасс — сердце России»

«Какие бы ни вводили санкции, какое бы ни было давление со стороны Запада, признание или непризнание Европой Крыма как части России, мы — русские! Ни одна страна в мире не вправе диктовать, когда и как мы будем возвращаться на Родину. Не их это дело! Вы первые показали всему мировому сообществу, что нас не победить. Мы пошли за вами. Уверен, что и Донбасс скоро станет русским. И мы по сухопутному пути будем ездить к нашим братьям в Крым», — сказал Захарченко.

По его словам, в Донбассе во время проведения референдума было соблюдено право народа на самоопределение. «16 марта 2014 года — большая дата и для народа Донбасса. Мы радовались вашей Победе, с гордостью смотрели, как вы возвращаетесь домой. Мы тоже провели референдум. Да, юридически у нас были не такие взаимоотношения с Украиной, как у вас, но право народа на самоопределение нами было также соблюдено. В ответ киевские власти 26 мая 2014 года подвергли Донецк (терминал аэропорта, занятый батальонами ДНР — прим. ИА REGNUM ) авиаударам. Мы понесли большие потери среди мирного населения. Но, как бы тяжело нам ни было, мы и сейчас вами гордимся. Мы видим, как в Крыму строится экономика, восстанавливается инфраструктура. Мы радуемся вашим новым ТЭС и энергонезависимости, с радостью будем прилетать в ваш новый красивый аэропорт. Уверен, что сотрудничество между Крымом и ДНР будет только расширяться — уже сейчас запущен ряд взаимовыгодных проектов», — рассказал Захарченко.

В частности, Захарченко выразил надежду на то, что Крым начнет поставки фруктов, овощей и вин в ДНР. «Уверен, что скоро фрукты и овощи из Крыма появятся на прилавках ДНР», — подчеркнул Захарченко.

Кроме того, глава Республики Крым Сергей Аксенов фактами и цифрами подтвердил правильность выбора населения Крыма на референдуме 2014 года. По его словам, в 2014 году крымчане ушли от нищеты и разрухи Украины. Так, за три года в составе России бюджет полуострова вырос вдвое, даже без учета федеральной помощи, а уровень безработицы в Крыму в два раза ниже, чем в среднем по России.

Активными темпами в республике идёт преобразование социальной сферы, строятся новые масштабные стратегические объекты. За год Крым посетили 47 зарубежных делегаций. В планах — заключение контрактов по 140 инвестиционным проектам на 144 миллиарда рублей. Сергей Аксенов также выразил уверенность, что уже скоро Крым будет поздравлять с Победой народ Донбасса.

«Русофобская истерика обязательно вскоре сменится прагматичной политикой. Вам, нашим братьям, необходимо продержаться еще немного. Вы сегодня находитесь на самом острие борьбы. У вас — главный фронт. Но я верю, что правда восторжествует. Мы от всего сердца желаем вам мира в вашем доме», — сказал Аксенов.

Напомним, 18 февраля президент России Владимир Путин подписал указ «О признании в Российской Федерации документов и регистрационных знаков транспортных средств, выданных гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины». При этом документы ДНР и ЛНР признал «Сбербанк России».

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум о выходе полуострова из состава Украины. 17 марта власти России признали независимость Крыма. 18 марта Москва подписала с крымскими властями договор о присоединении Крыма к России. На референдуме более 90% от общего числа принявших в нем участие (более 50% избирателей) проголосовали за выход из состава Украины. 16 марта 2017 года в Крыму и Севастополе проходят торжественные мероприятия, посвященные годовщине вхождения субъектов в состав Российской Федерации. Торжества продлятся несколько дней, а 20 марта в Крыму и Севастополе объявлено выходным.