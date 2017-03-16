Санкт-Петербург, 16 марта, 2017, 19:37 — ИА Регнум. Рабочая группа отделения физических наук Российской Академии наук (РАН) считает нецелесообразным продолжать астрономические наблюдения из Пулковской обсерватории. Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали 16 марта в пресс-службе Главной астрономической (Пулковской) обсерватории.

Gao.spb.ru Пулковская обсерватория

Одним из оснований для таких выводов стал свет от ближайшей городской застройки, который мешает наблюдениям.

Между тем, вывод экспертов РАН не означает, что Пулковская обсерватория прекратит научную деятельность. Рабочая группа пока не направила свое официальное решение в Петербург, и в обсерватории не знают, когда это может произойти.

Читайте также:Ошибка Канта: Звездное небо над нами и бухгалтерский закон внутри нас

Тем не менее, как предупреждали ранее представители трудового коллектива Пулковской обсерватории, теперь все наблюдения в Петербурге вообще могут прекратить, перенеся их на другие астрономические площадки страны, что поставит под вопрос само существование научного учреждения.

Напомним, руководство Пулковской обсерватории ранее согласовало реализацию первого этапа девелоперского проекта «Планетоград»: в ближайшем будущем на территории в 240 га вдоль Киевского шоссе на юге Петербурга планируется возвести жилье на 100 тыс. человек.

По мнению общественных активистов, «это означает отказ от астрономических наблюдений, которые годами вела Пулковская ГАО». «Засветка, тепло и пыль от новой застройки необратимо изменит астроклимат, который берегли десятилетиями», — предупреждают активисты. По сообщению градозащитников, на одном из участков вблизи обсерватории строители уже начали земляные работы.

Как сообщалось, следственные органы СК РФ в настоящее время проверяют действия директора Пулковской обсерватории при согласовании проекта застройки прилегающей к ней территории.

Читайте также: Следственный комитет проверит действия директора Пулковской обсерватории

Пулковская обсерватория является особо ценным объектом культурного наследия, входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В связи с этим на ее территории запрещено любое новое капитальное строительство, она входит в Зоны охраняемого ландшафта и имеет на большей своей части высотный регламент аэропорта — «0 метров».