Москва, 16 марта, 2017, 19:36 — ИА Регнум. Законопроект, запрещающий мобильным операторам предоставлять клиентам неидентифицированные SIM-карты, готовится к выходу в России, 16 марта сообщает портал Вести.Ru.

Publicdomainpictures.net SIM-карты

Медиа-Коммуникационный союз и Роскомнадзор подготовили соответствующие поправки в законы «Об информации», «О связи» и Кодекс об административных правонарушениях.

Согласно положениям законопроекта услуги связи можно оказывать только с заключением договора с абонентом.

Операторы, не выполняющие новые требования, будут подвергаться штрафным санкциям за каждого безымянного абонента. Штраф за таких пользователей составит до 50 тыс. рублей для должностных лиц операторов связи и до 300 тыс. рублей для юридических лиц.

В случае активации новой SIM-карты абоненту будет необходимо пройти идентификацию личности либо через сайт госуслуг, либо с помощью квалифицированной электронной подписи, либо через личный кабинет на сайте оператора связи. Иначе связь и интернет будут не доступны.

На ужесточение контроля за анонимными абонентами повлиял факт того, что, по данным законопроекта, примерно 70% владельцев SIM-карт внесены в списки абонентов не под своим именем.