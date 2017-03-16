Нижний Новгород, 16 марта, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области, члены бюджетного комитета сомневаются, что сдача площадей стадиона, который будет построен в Нижнем Новгороде к Чемпионату мира по футболу 2018 года, сможет окупить все расходы на его содержание.

Андрей Репин Строящийся стадион в Нижнем Новгороде

По словам и.о. министра спорта Нижегородской области Алексея Москвина, после чемпионата стоимость эксплуатации стадиона будет составлять около почти 349 млн рублей в год. Из них рублей фонд оплаты труда составит 49,3 млн рублей, коммунальные платежи — более 59 млн рублей, налоги и сборы — 4,6 млн рублей.

По информации и.о. министра, сдаваться в аренду после ЧМ-2018 будет примерно 36 тысяч кв метров площадей на территории объекта, что позволит получать около 260 млн рублей в год. В собственность области объект будет передан с 1 января 2019 года.

Кроме того, около 160 млн рублей составят затраты на различное инженерное оборудование. На время чемпионата это оборудование будет арендоваться.

Члены бюджетного комитета выразили сомнения в реалистичности планов областного правительства, назвав их «фантазиями». По мнению депутатов, очень сомнительно, что найдется необходимое количество желающих арендовать площади на стадионе, и что аренда сможет окупить затраты на содержание стадиона.

Депутаты, в частности, отметили, что никакой информации о том, какие именно мероприятия могут проводиться на стадионе после чемпионата, нет. Футбольной команды, которая могла бы тренироваться на этом стадионе, в Нижегородской области нет. При этом только на содержание поля ежегодно понадобиться несколько миллионов рублей.

Депутаты сомневаются, что областному правительству стоит принимать на баланс такой крупный объект. Для эксплуатации такого крупного объекта необходимо разработать отдельный бизнес-план.

Депутаты решили вернуться к обсуждению перспектив эксплуатации стадиона в апреле 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижнем Новгороде пройдут шесть матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, в том числе ¼ финала.

Государственным заказчиком строительства стадиона на 45 тыс. мест является министерство спорта Российской Федерации, застройщиком — федеральное государственное унитарное предприятие «Спорт-Инжиниринг», подрядчиком — ОАО «Стройтрансгаз».

Сстадион является ключевым объектом подготовки региона к чемпионату мира. Одновременно с ним к турниру будет подготовлено более 40 инфраструктурных объектов. В частности, к чемпионату в Нижнем Новгороде планируется построить несколько тренировочных полей, которые после проведения мундиаля будут отданы детско-юношеским спортивным школам

В апреле 2015 года министр спорта РФ Виталий Мутко пообещал, что строительство стадиона в Нижнем Новгороде будет завершено раньше срока. В ходе заседания штаба по подготовке к мундиалю он заявил, что сроки строительства можно сдвинуть «влево», в результате чего пуск стадиона в эксплуатацию можно будет провести в сентябре 2017 года. Позже сроки строительства стадиона действительно сдвинулись, но «вправо».

Стадион планируется сдать весной 2018 года. Тогда же на нем планируется провести несколько тестовых матчей.