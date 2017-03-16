Москва, 16 марта, 2017, 19:10 — ИА Регнум. «Рособоронэкспорт» готов возобновить полномасштабные военно-технические отношения с Турецкой Республикой, сообщает пресс-служба компании.

Pixabay.com Турецкий флаг

Первым шагом на этом пути станет участие «Рособоронэкспорта» в международной военной выставке IDEF-2017, которая пройдет в Стамбуле с 9 по 12 мая 2017 года, — говорится в пресс-релизе.

Российская компания отмечает, что Турция является для нее важным партнером. Активно проводятся консультации по ряду перспективных проектов в военно-технической сфере.

Анкара заинтересована в российских разработках различных систем ПВО, активной и пассивной защит бронетанковой техники, стрелкового оружия и боеприпасов, специальным техническим средствам для Министерств обороны и внутренних дел, сообщил журналистам глава компании Александр Михеев.

Напомним, международная выставка оборонной промышленности IDEF-2017 считается одной из наиболее значимых военных выставок в Европе.

Выставка IDEF проводится раз в два года и предоставляет возможность ознакомиться с современными военными технологиями и образцами вооружения и техники, предлагаемыми для экспортной продажи на мировом рынке оружия.

«Рособоронэкспорт» участвует в выставках IDEF с 1995 года.