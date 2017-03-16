Осло, 16 марта, 2017, 18:40 — ИА Регнум. Европейский парламент отклонил предложение о полном запрете бурения нефтяных скважин в Арктике, сообщает сегодня, 16 марта, EUobserver.

Bureau of Safetyand Environmental Enforcement Бурильная установка в водах Арктики

По информации издания, данное предложение должно было выйти в доклад Европарламента, посвящённый единой «арктической» политике ЕС. Члены Европарламента проголосовали за то, чтобы исключить из доклада призывы к полному запрету добычи нефти и газа в Арктике в будущем. В проекте документа также указывалось, что Брюссель должен оказывать давление на международных партнеров, чтобы остановить разработку месторождений в регионе, но депутаты отказались и от этого пункта. При этом парламентарии поддержали запрет на бурение нефтяных скважин в ледяных водах Арктики.

Как отмечает EUobserver, в Европарламенте пошли навстречу Норвегии, которая, не являясь членом ЕС, тем не менее серьёзно отнеслась к возможному запрету Брюсселя на бурение в Арктическом регионе. Представители норвежского парламента несколько недель назад отправились в Брюссель, чтобы убедить европейских чиновников убрать спорные рекомендации. Кроме того, норвежский депутат, глава парламентской делегации по вопросам сотрудничества в Арктики Эйрик Сиверстен направил в Европейский парламент письмо, в котором утверждается, что проблема изменения климата «не может быть разрешена символическими действиями».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Норвегия предложила нефтедобывающим компаниям рекордное число блоков в Баренцевом море.

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