Москва, 16 марта, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Российской Федерации предлагает к 2035 году запретить свободную продажу табака. Это следует из доработанной Минздравом версии антитабачной концепции, сообщает сегодня, 16 марта, агентство ТАСС.

Советский плакат «Табак — яд! Брось курить!»

В законопроекте сказано, что Минздрав предлагает признать табачную продукцию товаром «свободная реализация которого запрещена». Это является одним из целевых ориентиров концепции на долгосрочную перспективу до 2035 года.

Другим целевым ориентиром концепции Минздрав предлагает сделать снижение распространенности потребления табака среди населения РФ до 1%» до 2035 года.

Кроме того, предлагается повысить ставки акцизов на табачные изделия и ввести налог на розничную продажу электронных сигарет.

Ранее министерство здравоохранения представило «Концепцию осуществления государственной политики противодействия потреблению табака на 2017−2022 годы и дальнейшую перспективу».

В первоначальной редакции этого документа предлагалось полностью запретить продажу табака после 2033 года людям, родившимся в 2015 году и позднее, а также увеличение продолжительности рабочего дня курильщика, приравнивание электронных сигарет к обычным.