Москва, 16 марта, 2017, 17:43 — ИА Регнум. Исследование Центра стратегических коммуникаций НАТО StratCom, в котором российская телевизионная передача КВН объявлена «инструментом политической стратегической коммуникации», смешно и закономерно, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

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«Какой химический терроризм? Какое распространение оружия массового поражения среди экстремистов и террористов? Найдена угроза — КВН. Вот чему уделяют время аналитики НАТО. Я бы не поверила, что это возможно, но это наша новая реальность», — отметила Захарова.

Юмор стал новым вызовом миру. «Это новое секретное оружие в арсенале коварных и вероломных русских», — сказала представитель МИД.

Захарова и предложила помочь альянсу и предоставить новую информацию — записи «Смехопанорамы» и выступления Евгения Петросяна.

«Артур Пирожков наставил НАТО рожков», — заключила Захарова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Центр стратегических коммуникаций военного блока НАТО StratCom объявил российскую телевизионную юмористическую передачу КВН «инструментом политической стратегической коммуникации» в руках российских властей. Заказчиком исследования выступило министерство обороны Латвии. Исследование основано на анализе выступлений команды КВН из Москвы «Парапапарам», представляющей МГИМО, на фестивале «Голосящий Кивин» в 2014 и 2015 годах.

В исследовании сказано: «КВН можно описать как коммерческий продукт и бизнес-модель. Этот бизнес стал возможен и растет, потому что у владельца бренда КВН особенные отношения с Кремлем».