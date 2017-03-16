Москва, 16 марта, 2017, 17:31 — ИА Регнум. Первый заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви с обществом и СМИ Александр Щипков считает, что идея перезахоронения тела Владимира Ленина является несвоевременной. Об этом сегодня, 16 марта, сообщает телеканал RT.

Мавзолей Ленина

«Мы прекрасно понимаем, что его присутствие на Красной площади не имеет ничего общего с христианскими традициями. Но мы можем ставить вопрос о перезахоронении не ранее, чем прекратится кампания по декоммунизации и десоветизации на постсоветском пространстве», — сказал Щипков.

Он также заявил, что необходимо принять «временный мораторий» на любую войну с политическими символами в России, какое бы происхождение они не имели.

Щипков напомнил, что на постсоветском пространстве под видом декоммунизации проводится дерусификация. «Мы видим, как тема декоммунизации используется нашими ближайшими соседями в целях дерусификации. Можем ли мы лить воду на эту идеологическую мельницу? Разумеется, нет, не можем», — подчеркнул он.

Представитель РПЦ отметил, что любые политические кампании, связанные с политическими символами, носят крайне разрушительный характер.

«Конечно, это не значит, что улицам и городам не надо возвращать исконные русские названия. Это необходимо, но исключительно из исторических, а не из политических соображений», — добавил Щипков.

Напомним, Русская православная церковь за рубежом (РЦЦЗ) вновь призвала убрать тело основателя Советского Союза Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади. Кроме того, РПЦЗ вновь заявила, что вернуть городам, областям, улицам их исторические названия, которых они до сих пор якобы были лишены. В первую очередь речь идет о советских названиях.

Таким образом РПЦЗ призывает к очередной волне декоммунизации. Напомним, последняя такая волна, под названием Перестройка, стоила России огромных территорий и сотен тысяч человеческих жизней. Страна из сверхдержавы превратилась в сырьевой придаток Запада. Понадобилось почти двадцать лет, чтобы относительно стабилизировать ситуацию в России. При этом современная Россия по большинству ключевых параметров уступает СССР.