Москва, 16 марта, 2017, 17:30 — ИА Регнум. Доведенные до отчаяния жители деревни Пыхтино, которая оказалась, зажата между аэропортом Внуково и огромным микрорайоном Солнцево Парк, обратились с открытым письмом к мэру Москвы Сергею Собянину, сообщает 16 марта корреспондент ИА REGNUM.

Открытое письмо жителей деревни Пыхтино к Сергею Собянину

В сообщении, которое жители Пыхтино разместили на страничке своего поселения в соцсети в ВКонтакте, они пожаловались градоначальнику, на непереносимые бытовые условия проживания в деревне. Уже 5 лет как ставшие городскими жителями граждане, тем не менее, продолжают пользоваться расположенными на улице туалетами, а воду брать из единственного на всю деревню колодца.

Но настоящие бичом для жителей Пыхтино стали вопросы экологии. Как говорится в обращении, сливы нечистот и химии из аэропорта Внуково и очистных сооружений микрорайона Солнцево Парк, душат жителей невыносимой вонью, от которой по ночам просто невозможно спать. На обращения самих пыхтинцев и жителей близлежащих районов счет, которым перевалил за сотни, местное руководство никак не реагирует. В таких невыносимых условиях, жители деревни живут в течении нескольких последних лет, говорится в заключении.

Добавим, что на жуткую вонь жаловались и жители микрорайона Солнцево Парк, об этом 14 марта сообщило РИАМО. Жительница микрорайона рассказала корреспонденту агентства, что в новом современном микрорайоне Солнцево Парк, очистные сооружения работают таким образом, что в районе постоянно присутствуют неприятные запахи. «13 марта запах усилился буквально до рези в глазах и головной боли, ночью жители практически не спали, к некоторым даже приезжали «скорые», — цитирует РИАМО женщину.

Местная жительница также добавила, что неприятные запахи, также исходят от реки Ликова, в которой люди периодически видят мертвую рыбу. Также женщина отметила, что во вторник 14 марта в Солнцево Парк прибыла выездная бригада государственного экологического надзора для проведения замеров, однако, жители настроены скептически. Их беспокоит здоровье детей, поскольку очистные сооружения находятся рядом со школой. Также жители проводят сбор подписей с требованием выявить источники загрязнения реки Ликова и провести ее очистку.