США, 16 марта, 2017, 17:23 — ИА Регнум. О завершении поддержки пользователей операционной системы Windows Vista 16 марта заявили представители компании Microsoft.

mynetx Windows Vista

По мнению сотрудников компании, эта версия Windows уже давно устарела и пора переходить на более передовые выпуски линейки.

После 11 апреля все компьютеры, на которых установлена Vista, перестанут получать актуальные обновления и защиту, а техническая поддержка будет полностью прекращена.

Операционная система Windows Vista появилась на рынке программного обеспечения в 2007 году. Она была названа одним из самых худших продуктов Microsoft.

В настоящее время данная система установлена на примерно 1,12% компьютеров в мире.

Помимо информации об окончании поддержки Vista, представители Microsoft заявили о запланированном на конец 2018 года выпуске новой версии Windows. Последняя версия операционки — Windows 10 получила неоднозначные отзывы из-за подозрения в слежении за пользователями.