Windows перестанет поддерживать Vista с 11 апреля
США, 16 марта, 2017, 17:23 — ИА Регнум. О завершении поддержки пользователей операционной системы Windows Vista 16 марта заявили представители компании Microsoft.
По мнению сотрудников компании, эта версия Windows уже давно устарела и пора переходить на более передовые выпуски линейки.
После 11 апреля все компьютеры, на которых установлена Vista, перестанут получать актуальные обновления и защиту, а техническая поддержка будет полностью прекращена.
Операционная система Windows Vista появилась на рынке программного обеспечения в 2007 году. Она была названа одним из самых худших продуктов Microsoft.
В настоящее время данная система установлена на примерно 1,12% компьютеров в мире.
Помимо информации об окончании поддержки Vista, представители Microsoft заявили о запланированном на конец 2018 года выпуске новой версии Windows. Последняя версия операционки — Windows 10 получила неоднозначные отзывы из-за подозрения в слежении за пользователями.