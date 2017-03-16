Москва, 16 марта, 2017, 19:27 — ИА Регнум. С 6 по 12 марта 2017 года цены на бензин в России снова выросли. Рост продолжается на фоне снижения производства топлива.

Топливо

Специалистами Федеральной службы государственной статистики (Росстат) был проведен мониторинг 1000 АЗС в различных регионах РФ.

В 40 субъектах РФ был замечен рост цен на автомобильное топливо. Самая заметная прибавка в Челябинске (+0,8%) и Смоленске (+0,6%). А в плане снижения отметились следующие города: Кызыл, Брянск, Вологда, Курск и Ярославль — 0,1 — 0,2%. В Москве цена выросла на 0,2%. Санкт-Петербург — без изменений.

Таким образом, средне-розничные цены на автомобильное топливо на период с 6 марта по 12 марта 2017 года составили:

•А-76 (80) — 33,92 руб/литр;

•АИ 92 (93) — 35,91 руб/литр;

•АИ 95 и выше — 39,10 руб/литр;

•Дизельное топливо — 37,66 руб/литр.

Самая высокая цена на девяносто второй бензин в Москве зафиксирована на уровне 37,30 рублей, АИ 95 и выше — 41,60 рублей .

В северной столице можно было приобрести АИ 92 по самой дорогой цене в 36,39 рублей, а АИ 95 по 40,44 рублей.

Возвращаясь к объемам производства бензина в России, отметим, что данный показатель снизился по отношению к прошлому периоду (27 февраля — 5 марта 2017 года) на 2,3%, составив 690,7 тысяч тонн. Аналогичные показатели по производству дизельного топлива — 1452,1 тысяч тонн (-1,2%).