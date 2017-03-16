Москва, 16 марта, 2017, 20:35 — ИА Регнум. Цены на топливо на территории России отличаются от региона к региону. Максимум зафиксирован в Анадыре, впрочем, традиционно. Там литр АИ 95 в период с 6 по 12 марта 2017 года можно было купить за 56 рублей .

Топливо

ИА REGNUM, на основании данных Федеральной службы государственной статистики, подготовило рейтинг городов с самой высокой ценой на девяносто пятый бензин. Большую часть мест в нем заняли города Дальневосточного федерального округа.

Рейтинг регионов по цене на автомобильный бензин АИ 95:

1. Анадырь — 56 руб/литр.

2. Якутск — 49,77 руб/литр.

3. Магадан — 48,06 руб/литр.

4. Петропавловск-Камчатский — 46,73 руб/литр.

5. Южно-Сахалинск — 45,59 руб/литр.

6. Нарьян-Мар — 43,77 руб/литр.

7. Симферополь — 43,59 руб/литр.

8. Майкоп — 41,32 руб/литр.

9. Ставрополь — 41,22 руб/литр.

10. Севастополь — 41,14 руб/литр.

Добавим, что стабилизацию цен на бензин можно было наблюдать в августе-сентябре 2016 года. До и после этого периода цены не переставали расти.