Hyundai отзовет почти 1 млн автомобилей в США
Вашингтон, 16 марта, 2017, 16:29 — ИА Регнум. Компания Hyundai Motor отзовет около 1 млн автомобилей в Соединенных Штатах из-за случая неисправности ремня безопасности, 16 марта Reuters.
Отзывная кампания коснется автомобилей Sonata, согласно заявлению Национального управления США по обеспечению безопасности движения на автострадах (NHTSA).
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В начале следующего месяца начнется отзыв 978 тыс. автомобилей южнокорейского автопроизводителя.
Будут отозваны автомобили Sonata, произведенные с 2011 по 2014 год, включая гибридные модели Sonata, выпущенные в период с 2011 по 2015 год.
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Напомним, согласно отчету Hyundai Motor, неисправность ремня безопасности привела к незначительной травме пострадавшего.