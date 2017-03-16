Вашингтон, 16 марта, 2017, 16:29 — ИА Регнум. Компания Hyundai Motor отзовет около 1 млн автомобилей в Соединенных Штатах из-за случая неисправности ремня безопасности, 16 марта Reuters.

U.S. National Highway Traffic Safety Administration Автомобиль Hyundai Sonata

Отзывная кампания коснется автомобилей Sonata, согласно заявлению Национального управления США по обеспечению безопасности движения на автострадах (NHTSA).

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В начале следующего месяца начнется отзыв 978 тыс. автомобилей южнокорейского автопроизводителя.

Будут отозваны автомобили Sonata, произведенные с 2011 по 2014 год, включая гибридные модели Sonata, выпущенные в период с 2011 по 2015 год.

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Напомним, согласно отчету Hyundai Motor, неисправность ремня безопасности привела к незначительной травме пострадавшего.